Balade à cheval, à la découverte des richesses du Mézenc Route du charron Saint-Front

Balade à cheval, à la découverte des richesses du Mézenc Route du charron Saint-Front vendredi 18 juillet 2025.

Balade à cheval, à la découverte des richesses du Mézenc

Route du charron Ferme pédagogique / centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-08 2025-08-15

Prenez un grand bol d’air ! Partez à la découverte des paysages du Mézenc au cours d’une balade accompagnée de la monitrice équestre. Avant de partir, vous participerez à la préparation des équidés un joli moment de complicité et de découverte.

.

Route du charron Ferme pédagogique / centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 56 77 cap.st-front@wanadoo.fr

English :

Take a deep breath of fresh air! Discover the landscapes of the Mézenc on a ride accompanied by your riding instructor. Before setting off, you’ll take part in preparing the horses for the ride: a lovely moment of complicity and discovery.

German :

Holen Sie sich eine große Portion frische Luft! Entdecken Sie die Landschaften des Mézenc auf einem von der Reitlehrerin begleiteten Ausritt. Bevor Sie losreiten, nehmen Sie an der Vorbereitung der Pferde teil: ein schöner Moment der Komplizenschaft und der Entdeckung.

Italiano :

Respirate a pieni polmoni l’aria fresca! Scoprite i paesaggi del Mézenc con una cavalcata accompagnata dall’istruttore di equitazione. Prima di partire, parteciperete alla preparazione dei cavalli per la cavalcata: un ottimo modo per conoscerli meglio.

Espanol :

¡Respire aire puro! Descubra los paisajes del Mézenc en un paseo acompañado por el monitor de equitación. Antes de partir, participará en la preparación de los caballos para el paseo: una buena manera de conocerlos mejor.

L’événement Balade à cheval, à la découverte des richesses du Mézenc Saint-Front a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal