Balade à cheval à l’écoute du Brame Aubazat
Balade à cheval à l’écoute du Brame Aubazat vendredi 19 septembre 2025.
Balade à cheval à l’écoute du Brame
Le bourg Aubazat Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Place limitée, réservation obligatoire minimum 24h à l’avance.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Les écuries de Combeneyre vous propose une balade à cheval pour venir écouter le brame du cerf.
Le bourg Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 32 21 26 ecuriedecombeneyre@gmail.com
English :
The Combeneyre stables offer a horseback ride to listen to the stag bellow.
German :
Die Pferdeställe von Combeneyre bieten Ihnen einen Ausritt an, bei dem Sie das Röhren der Hirsche hören können.
Italiano :
Il maneggio di Combeneyre offre una passeggiata a cavallo per ascoltare il ruggito del cervo.
Espanol :
Los establos de Combeneyre ofrecen un paseo a caballo para escuchar el bramido del ciervo.
