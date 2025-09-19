Balade à cheval à l’écoute du Brame Aubazat

Balade à cheval à l’écoute du Brame Aubazat vendredi 19 septembre 2025.

Balade à cheval à l’écoute du Brame

Le bourg Aubazat Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Place limitée, réservation obligatoire minimum 24h à l’avance.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Les écuries de Combeneyre vous propose une balade à cheval pour venir écouter le brame du cerf.

.

Le bourg Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 32 21 26 ecuriedecombeneyre@gmail.com

English :

The Combeneyre stables offer a horseback ride to listen to the stag bellow.

German :

Die Pferdeställe von Combeneyre bieten Ihnen einen Ausritt an, bei dem Sie das Röhren der Hirsche hören können.

Italiano :

Il maneggio di Combeneyre offre una passeggiata a cavallo per ascoltare il ruggito del cervo.

Espanol :

Los establos de Combeneyre ofrecen un paseo a caballo para escuchar el bramido del ciervo.

L’événement Balade à cheval à l’écoute du Brame Aubazat a été mis à jour le 2025-09-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier