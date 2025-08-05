Balade à cheval au coucher du soleil La Coussediere Volvic

Balade à cheval au coucher du soleil La Coussediere Volvic mardi 5 août 2025.

Balade à cheval au coucher du soleil

La Coussediere 1 Impasse des bisettes Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tout compris, location chevaux, hébergement et nourriture + intendance des bagages

Début : Mercredi 2025-08-05 19:00:00

fin : 2025-09-03

2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-10 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-17 2025-08-20 2025-08-22 2025-08-24 2025-08-27 2025-08-29 2025-08-31 2025-09-03

Admirez la Chaîne des Puys au soleil couchant au pas de votre monture et pique-niquez au milieu des chevaux en liberté.



Accessible à tous 4 places adultes 4 places enfants de moins de 12 ans Pique-nique non fourni, tiré des sacoches.

La Coussediere 1 Impasse des bisettes Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 25 27 09 bisettes@gmail.com

English :

Admire the Chaîne des Puys at sunset as you ride and picnic among the free-roaming horses.



Accessible to all 4 places for adults 4 places for children under 12 Picnic not provided, packed lunch.

German :

Bewundern Sie im Schritt Ihres Pferdes die Chaîne des Puys bei Sonnenuntergang und genießen Sie ein Picknick inmitten frei lebender Pferde.



Für alle zugänglich 4 Plätze Erwachsene 4 Plätze Kinder unter 12 Jahren Picknick wird nicht bereitgestellt, sondern aus den Satteltaschen gezogen.

Italiano :

Ammirate la Chaîne des Puys al tramonto e godetevi un picnic tra i cavalli in libertà.



Accessibile a tutti 4 posti per adulti 4 posti per bambini sotto i 12 anni Picnic non fornito, preso dalle bisacce.

Espanol :

Admire la Chaîne des Puys al atardecer mientras monta a caballo y disfruta de un picnic entre los caballos en libertad.



Accesible a todos 4 plazas para adultos 4 plazas para niños menores de 12 años Picnic no proporcionado, se coge de las alforjas.

