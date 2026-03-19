Balade à cheval au Deven Chemin De la Pinède Istres

Balade à cheval au Deven

Dimanche 12 avril 2026 de 10h à 11h30. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 11:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Le centre équestre vous propose une balade dans la colline du Deven avec des moniteurs diplômés et passionnés.Familles

Après un temps de préparation et une première prise en main en manège, la balade se prolonge en pinède, le long des rives de l’étang de Berre.



Au programme de la matinée préparation des chevaux, apprentissage des bases en manège, puis balade en pinède au bord de l’étang.



Public cavaliers débutants et non-initiés, à partir de 12 ans. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

The equestrian center offers you a ride on the Deven hill with qualified and passionate instructors.

L’événement Balade à cheval au Deven Istres a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Istres