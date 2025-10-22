Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac Ferme Équi’libre Angoisse
Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac.
Sur réservation.
Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr
English :
Horse riding around the Rouffiac pond.
Please book in advance.
German : Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac
Ausritt um den Teich von Rouffiac.
Mit Reservierung.
Italiano :
Passeggiata a cavallo intorno allo stagno di Rouffiac.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac
Paseos a caballo alrededor del estanque de Rouffiac.
Reserva obligatoria.
