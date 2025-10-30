Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac Ferme Équi’libre Angoisse

Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac

Ferme Équi'libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac.

Sur réservation.

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

English :

Horse riding around the Rouffiac pond.

Please book in advance.

Ausritt um den Teich von Rouffiac.

Mit Reservierung.

Italiano :

Passeggiata a cavallo intorno allo stagno di Rouffiac.

Prenotazione obbligatoria.

Paseos a caballo alrededor del estanque de Rouffiac.

Reserva obligatoria.

