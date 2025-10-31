Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac Ferme Équi’libre Angoisse

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac.
Sur réservation.
Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58  ferme.equi-libre@orange.fr

English :

Horse riding around the Rouffiac pond.
Please book in advance.

German : Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac

Ausritt um den Teich von Rouffiac.
Mit Reservierung.

Italiano :

Passeggiata a cavallo intorno allo stagno di Rouffiac.
Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac

Paseos a caballo alrededor del estanque de Rouffiac.
Reserva obligatoria.

