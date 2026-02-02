Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac Ferme Équi’libre Angoisse

Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac (à partir du G3).

Sur réservation. .

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac

L’événement Balade à cheval autour de l’étang de Rouffiac Angoisse a été mis à jour le 2026-01-29 par Isle-Auvézère