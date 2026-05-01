Balade à cheval dans le bocage normand Les Ecuries de la Gare Saint-Martin-d’Audouville

Saint-Martin-d’Audouville

Balade à cheval dans le bocage normand

Les Ecuries de la Gare 3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

A partir de 7 ans, débutants acceptés. .

Les Ecuries de la Gare 3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville 50310 Manche Normandie lesecuriesdelagare@orange.fr

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English : Balade à cheval dans le bocage normand

L’événement Balade à cheval dans le bocage normand Saint-Martin-d’Audouville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Le Val de Saire