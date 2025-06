Balade à Cheval dans l’estuaire Les Crins de la Baie Merville-Franceville-Plage 10 juillet 2025 09:30

Calvados

Balade à Cheval dans l'estuaire Les Crins de la Baie 5 Chemin du moulin d'eau Merville-Franceville-Plage Calvados

2025-07-10 09:30:00

2025-08-07 11:30:00

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

Partez découvrir l’estuaire de l’Orne lors de cette visite accompagnée et guidée à la découverte de l’Estuaire de l’Orne. Une fois les chevaux préparés et sellés vous descendez les bords de l’Orne, en contournant la réserve ornithologique du Gros Banc, pour arriver à une petite plage dans l’estuaire. La balade se poursuit en passant par les haras alentours. Enfin, au retour, un temps de soins aux chevaux est prévu.

Dès 10 ans, ouvert aux débutants.

(12km/2h) Niveau 1

Dès 10 ans, ouvert aux débutants.

(12km/2h) Niveau 1

Dès 10 ans, ouvert aux débutants.

(12km/2h) Niveau 1 .

Les Crins de la Baie 5 Chemin du moulin d’eau

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 77 33 67 30

English : Balade à Cheval dans l’estuaire

2-hour horseback ride. After preparing and saddling the horses, we’ll ride down the banks of the River Orne, around the bird sanctuary to a small beach in the estuary. We’ll then turn around and return via the stud farm, where we’ll have the chance to see some foals. On our return, we’ll take care of the horses. The ride is guided by a qualified instructor. From age 10, open to beginners.

(12km/2h) Level 1

German : Balade à Cheval dans l’estuaire

Entdecken Sie die Mündung der Orne auf dieser begleiteten und geführten Tour zur Entdeckung der Mündung der Orne. Nachdem Sie die Pferde vorbereitet und gesattelt haben, reiten Sie am Ufer der Orne entlang, um das Vogelschutzgebiet Gros Banc herum, bis Sie zu einem kleinen Strand in der Flussmündung gelangen. Der Ritt geht weiter, vorbei an den umliegenden Gestüten. Auf dem Rückweg ist schließlich Zeit für die Pflege der Pferde vorgesehen.

Ab 10 Jahren, offen für Anfänger.

(12km/2h) Niveau 1

Italiano :

Scoprite l’estuario dell’Orne con questa escursione guidata. Una volta preparati e sellati i cavalli, si scende lungo le rive dell’Orne, intorno alla riserva ornitologica del Gros Banc, fino a una piccola spiaggia nell’estuario. La cavalcata prosegue passando accanto alle vicine scuderie. Infine, sulla via del ritorno, ci sarà tempo per prendersi cura dei cavalli.

A partire dai 10 anni, aperto ai principianti.

(12km/2h) Livello 1

Espanol :

Descubra el estuario del Orne en esta excursión guiada. Una vez preparados y ensillados los caballos, descenderá por las orillas del Orne, rodeará la reserva ornitológica de Gros Banc y llegará a una pequeña playa del estuario. El recorrido continúa por las yeguadas cercanas. Finalmente, a la vuelta, habrá tiempo para cuidar de los caballos.

A partir de 10 años, abierto a principiantes.

(12km/2h) Nivel 1

