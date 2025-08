BALADE A CHEVAL ET APERO AU BORD DU LAC Rocles

BALADE A CHEVAL ET APERO AU BORD DU LAC Rocles jeudi 7 août 2025.

Rue de l’École Rocles Lozère

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Adulte

Début : 2025-08-07 18:30:00

2025-08-07

RDV à 18h30 aux écuries de Palhères, préparation des chevaux (venir avec sa frontale et son gilet jaune), départ pour une balade de 2h au bord du lac avec une pause gourmande apéro, retour en nocturne.

Départ assuré à partir de 4 cavaliers.

Pour cavaliers assurés.

Rue de l’École Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59

English :

Meet at 6:30pm at the Palhères stables, prepare the horses (bring your headlamp and yellow vest), and set off for a 2-hour ride along the lake, with a snack and aperitif, returning by night.

Departure guaranteed from 4 riders.

For insured riders.

German :

Treffpunkt um 18:30 Uhr in den Ställen von Palhères, Vorbereitung der Pferde (Stirnlampe und gelbe Weste mitbringen), Start zu einem zweistündigen Ausritt am Seeufer mit einer Aperitif-Pause, Rückkehr in der Nacht.

Ab 4 Reitern ist der Start gesichert.

Für versicherte Reiter.

Italiano :

Ritrovo alle 18.30 al maneggio di Palhères, preparazione dei cavalli (portare la lampada frontale e il gilet giallo), partenza per una cavalcata di 2 ore lungo il lago con merenda e aperitivo, rientro in serata.

Partenza garantita a partire da 4 cavalieri.

Per cavalieri assicurati.

Espanol :

Cita a las 18.30 h en las caballerizas de Palhères, preparación de los caballos (llevar linterna frontal y chaleco amarillo), salida para un paseo de 2 horas a lo largo del lago con un tentempié y un aperitivo, regreso por la noche.

Salida garantizada a partir de 4 jinetes.

Para jinetes asegurados.

