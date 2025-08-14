BALADE A CHEVAL ET APERO AU BORD DU LAC Rocles

BALADE A CHEVAL ET APERO AU BORD DU LAC

Rue de l’École Rocles Lozère

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Adulte

Début : 2025-08-14 18:30:00

Balade à cheval et apéro au bord du Lac avec Les Ecuries de Palheres.

Rdv à 18h30 aux écuries de Palhères, préparation des chevaux (venir avec sa frontale et son gilet jaune) pour le départ d’une balade de 2h au bord du lac de Naussac, avec une pause gourmande apéro, retour en nocturne.

Départ assuré à partir de 4 cavaliers.

Pour cavaliers initiés.

Rue de l’École Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59

English :

Horse ride and aperitif by the lake with Les Ecuries de Palheres.

Meet at 6:30pm at the Palhères stables, prepare your horses (bring your headlamp and yellow vest) for the start of a 2-hour ride along the shores of Lac de Naussac, with an aperitif break, and return by night.

Departure guaranteed from 4 riders.

For experienced riders.

German :

Ausritt und Aperitif am Seeufer mit Les Ecuries de Palheres.

Treffpunkt um 18:30 Uhr in den Ecuries de Palheres, Vorbereitung der Pferde (Stirnlampe und gelbe Weste mitbringen) für den Start eines zweistündigen Ausritts am Ufer des Sees von Naussac, mit einer Pause für einen Aperitif, Rückkehr in der Nacht.

Ab 4 Reitern ist der Start gesichert.

Für eingeweihte Reiter.

Italiano :

Passeggiata a cavallo e aperitivo in riva al lago con Les Ecuries de Palheres.

Ritrovo alle 18.30 presso le scuderie di Palhères, preparazione dei cavalli (portare lampada frontale e gilet giallo) per l’inizio di una cavalcata di 2 ore lungo le rive del lago di Naussac, con spuntino e aperitivo, con rientro in serata.

Partenza garantita a partire da 4 cavalieri.

Per cavalieri esperti.

Espanol :

Paseo a caballo y aperitivo a orillas del lago con Les Ecuries de Palheres.

Encuentro a las 18.30 h en las caballerizas de Palhères, preparación de los caballos (traiga su linterna frontal y chaleco amarillo) para el inicio de un paseo de 2 horas por las orillas del lago Naussac, con merienda y aperitivo, regreso por la noche.

Salida garantizada a partir de 4 jinetes.

Para jinetes experimentados.

