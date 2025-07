Balade à cheval Saint-Julien-Chapteuil

Balade à cheval Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025.

Balade à cheval

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : Lundi 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

2025-07-07

Passez un moment nature aux côtés des chevaux de la ferme équestre et admirez les paysages variés du Meygal.

Pour tous niveaux, débutants comme confirmés.

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

Spend a natural moment alongside the horses of the equestrian farm and admire the varied landscapes of the Meygal.

For all levels, beginners to advanced.

German :

Verbringen Sie einen Moment in der Natur an der Seite der Pferde des Reiterhofs und bewundern Sie die abwechslungsreiche Landschaft des Meygal.

Für alle Niveaus, Anfänger und Fortgeschrittene.

Italiano :

Trascorrete un po’ di tempo nella natura accanto ai cavalli della fattoria equestre e ammirate i variegati paesaggi della Meygal.

Adatto a tutti i livelli, dai principianti ai cavalieri esperti.

Espanol :

Pase un rato en la naturaleza junto a los caballos de la granja ecuestre y admire los variados paisajes del Meygal.

Apto para todos los niveles, desde principiantes hasta jinetes experimentados.

