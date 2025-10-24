Balade à cheval tous niveaux Saint-Front

Balade à cheval tous niveaux Saint-Front vendredi 24 octobre 2025.

Balade à cheval tous niveaux

Centre équestre de Saint Front Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-29

Le Centre équestre de St Front vous propose une balade à cheval (tous niveaux) à 10h ou à 14h.

Sur inscription au 06 18 09 37 31

.

Centre équestre de Saint Front Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

The Centre Equestre de St Front proposes a horse ride (all levels) at 10am or 2pm.

To book, call 06 18 09 37 31

German :

Das Reitzentrum von St Front bietet Ihnen um 10 Uhr oder um 14 Uhr einen Ausritt (alle Niveaus) an.

Nach Anmeldung unter 06 18 09 37 31

Italiano :

Il Centre Equestre de St Front offre una passeggiata a cavallo (a tutti i livelli) alle 10.00 o alle 14.00.

Per prenotare chiamare il numero 06 18 09 37 31

Espanol :

El Centre Equestre de St Front ofrece paseos a caballo (todos los niveles) a las 10 h o a las 14 h.

Para reservar llame al 06 18 09 37 31

