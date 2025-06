Balade à croquer, une balade en dessin Stosswihr 23 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Balade à croquer, une balade en dessin col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Balade et initiation au croquis naturaliste. Avec Ugo Lange, artiste et dessinateur et Emmanuelle Hans de la Réserve naturelle.

Mercredi 23 juillet à 14h 3h / 2 km / + 100 m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Balade et initiation au croquis naturaliste. Avec Ugo Lange, artiste et dessinateur et Emmanuelle Hans de la Réserve naturelle.

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

col de la schlucht col de la schlucht

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Walk and introduction to naturalistic sketching. With Ugo Lange, artist and sketcher, and Emmanuelle Hans from the Nature Reserve.

German :

Spaziergang und Einführung in die naturalistische Skizze. Mit Ugo Lange, Künstler und Zeichner, und Emmanuelle Hans vom Naturreservat.

Italiano :

Passeggiata e introduzione al disegno della natura. Con Ugo Lange, artista e disegnatore, ed Emmanuelle Hans della Riserva Naturale.

Espanol :

Paseo e iniciación al dibujo de la naturaleza. Con Ugo Lange, artista y dibujante, y Emmanuelle Hans, de la Reserva Natural.

L’événement Balade à croquer, une balade en dessin Stosswihr a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster