Balade à deux voix, Centre historique, Sisteron

Informations pratiques

Balade à deux voix Samedi 19 septembre, 14h00 Centre historique Alpes-de-Haute-Provence

Départ de cette balade à deux voix, devant l’Office de Tourisme de Sisteron. Durée de la balade contée, entre 1h15 et 1h30. Circuit empruntant un nombre relativement important de marches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

» Balade à deux voix Arène-Robida »

Déambulez dans les ruelles de Sisteron avec des lectures de textes de Paul Arène et Albert Robida, célèbre écrivain, dessinateur, caricaturiste… De passage à Sisteron, Robida (1848-1926) est tombé sous le charme de cette ville et en a croqué des dessins figurant dans un livre, le »routard » de cette époque.

Cette balade littéraire, organisée dans le cadre de la commémoration des 130 ans du décès de Paul Arène, vous sera contée par Eliane MICHEL, présidente de l’association des Amis de Paul Arène et Sylvain ROUSTAN.

Centre historique 1 place de la République, 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 54 50 http://www.sisteron.fr

» Balade à deux voix Arène-Robida »

Service Culture / Mairie de Sisteron