Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich Le Teich
Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich Le Teich samedi 27 juin 2026.
Le Teich
Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich
Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Nathalie Bernard, auteure bordelaise, s’est immergée pendant 15 jours dans la Réserve ornithologique du Teich pour y écrire de la poésie. Ce samedi 27 juin, elle vous invite à emprunter les sentiers qui ont nourri son écriture et son imaginaire. Le temps d’une balade, vous serez invités à tendre l’oreille pour profiter de lectures poétiques rythmées par le chant des oiseaux et accompagnées des explications naturalistes de Christophe, animateur à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon. Cette visite à deux voix mêlera poésie, observations naturalistes et découverte du territoire, pour une exploration sensible et originale de la Réserve ornithologique du Teich.
Sortie gratuite !
Inscriptions obligatoires au 05 24 73 37 33.
Départ à 9h de l’entrée de la Réserve ornithologique du Teich.
Durée 3h30
Enfants à partir de 10 ans.
Prévoir des baskets et une gourde. .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich
L’événement Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Le Teich
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