Le Teich

Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Nathalie Bernard, auteure bordelaise, s’est immergée pendant 15 jours dans la Réserve ornithologique du Teich pour y écrire de la poésie. Ce samedi 27 juin, elle vous invite à emprunter les sentiers qui ont nourri son écriture et son imaginaire. Le temps d’une balade, vous serez invités à tendre l’oreille pour profiter de lectures poétiques rythmées par le chant des oiseaux et accompagnées des explications naturalistes de Christophe, animateur à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon. Cette visite à deux voix mêlera poésie, observations naturalistes et découverte du territoire, pour une exploration sensible et originale de la Réserve ornithologique du Teich.

Sortie gratuite !

Inscriptions obligatoires au 05 24 73 37 33.

Départ à 9h de l’entrée de la Réserve ornithologique du Teich.

Durée 3h30

Enfants à partir de 10 ans.

Prévoir des baskets et une gourde. .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich

L’événement Balade à deux voix déambulation poétique dans la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Le Teich