Balade à dos d’ânes Soultz-sous-Forêts
Balade à dos d’ânes Soultz-sous-Forêts dimanche 7 décembre 2025.
Balade à dos d’ânes
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-12-07
[NOEL EN OUTRE FORET] C’est à dos d’ânes que les enfants pourront découvrir le marché de Noël.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[NOEL EN OUTRE FORET] Children can discover the Christmas market on donkeys.
German :
[WEIHNACHTSMARKT AUF DEM RÜCKEN VON ESELN] Auf dem Rücken von Eseln können Kinder den Weihnachtsmarkt erkunden.
Italiano :
[I bambini possono scoprire il mercatino di Natale in sella agli asini.
Espanol :
[NOEL EN OUTRE FORET] Los niños pueden descubrir el mercado navideño a lomos de burros.
L’événement Balade à dos d’ânes Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte