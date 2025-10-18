Balade à empreintes Péroy-les-Gombries

Balade à empreintes Péroy-les-Gombries samedi 18 octobre 2025.

Balade à empreintes

Péroy-les-Gombries Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Envie de prendre un bon bol d’air en famille ? Partez à l’aventure avec vos petits explorateurs lors d’une balade ludique et créative en pleine nature !

Au cœur de la magnifique forêt du Bois du Roi, autour de la mystérieuse Pierre Glissoire et des landes picardes, les enfants partent à la découverte des arbres qui peuplent la forêt. Feuilles, fruits, écorces… ils apprendront à observer la nature, la reconnaître… et surtout à créer leur propre herbier !

Au programme

• Une balade tranquille et pédagogique dans les sentiers forestiers

• La récolte de feuilles tombées au sol pour les coller dans un carnet

• Un jeu d’association pour retrouver l’arbre d’origine de chaque feuille

• Une activité originale impression de l’écorce avec de la pâte à modeler

• Dessins et collages de fruits, avec possibilité d’en ramener à la maison

• Et bien sûr inscription des noms des arbres pour finir en beauté chaque page de l’herbier !

Une activité qui allie éveil à la nature, créativité et observation, dans une ambiance conviviale et respectueuse de l’environnement.

‍ Activité pour les enfants de 5 à 12 ans, accompagné d’un adulte (inscription gratuite pour les accompagnateurs).

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton site web de la rubrique « Contact »

ou bien écrivez-vous à l’adresse contact@valois-tourisme.com

Lien d’inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZaIi8wW5N9o5RMpEx8sM79VOVoxpRQhpgPtYiQn-tK25pQ/viewform?usp=header

Péroy-les-Gombries 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com

English :

Looking for a breath of fresh air with the whole family? Set off on an adventure with your little explorers on a fun and creative nature walk!

? In the heart of the magnificent Bois du Roi forest, around the mysterious Pierre Glissoire and the Picardy moors, children set off to discover the trees that populate the forest. Leaves, fruit, bark? they’ll learn to observe nature, recognize it? and above all, create their own herbarium!

On the program?

? a leisurely, educational stroll along forest paths

? collect fallen leaves and glue them in a notebook

? an association game to find the tree of origin of each leaf

an original activity: printing bark with modelling clay

drawings and collages of fruit, with the option of taking some home with you

and, of course, the names of the trees to finish off each page of the herbarium!

? An activity that combines nature awareness, creativity and observation, in a friendly, environmentally-friendly atmosphere.

activity for children aged 5 to 12, accompanied by an adult (free registration for accompanying adults).

to register, click on the website button in the « Contact » section

or write to us at contact@valois-tourisme.com

Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZaIi8wW5N9o5RMpEx8sM79VOVoxpRQhpgPtYiQn-tK25pQ/viewform?usp=header

German :

Haben Sie Lust, mit Ihrer Familie frische Luft zu schnappen? Machen Sie mit Ihren kleinen Entdeckern einen spielerischen und kreativen Ausflug in die Natur!

? Im Herzen des wunderschönen Waldes Bois du Roi, rund um den geheimnisvollen Pierre Glissoire und die picardische Heide, entdecken die Kinder die Bäume, die den Wald bevölkern. Blätter, Früchte, Rinde… Sie lernen, die Natur zu beobachten, sie zu erkennen und vor allem, ihr eigenes Herbarium anzulegen!

Was steht auf dem Programm?

ein ruhiger und pädagogisch wertvoller Spaziergang auf den Waldwegen

? das Sammeln von Blättern, die auf den Boden gefallen sind, um sie in ein Heft zu kleben

ein Zuordnungsspiel, um den Ursprungsbaum jedes Blattes zu finden

? eine originelle Aktivität: Drucken der Rinde mit Knetmasse

zeichnen und Aufkleben von Früchten, mit der Möglichkeit, welche mit nach Hause zu nehmen

und natürlich die Namen der Bäume eintragen, um jede Seite des Herbariums zu vervollständigen!

? Eine Aktivität, die Naturbewusstsein, Kreativität und Beobachtung in einer freundlichen und umweltfreundlichen Atmosphäre vereint.

aktivität für Kinder von 5 bis 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen (Anmeldung für die Begleitperson kostenlos).

um sich anzumelden, klicken Sie auf den Website-Button unter « Kontakt »

oder schreiben Sie an die Adresse contact@valois-tourisme.com

Link zur Anmeldung: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZaIi8wW5N9o5RMpEx8sM79VOVoxpRQhpgPtYiQn-tK25pQ/viewform?usp=header

Italiano :

Avete voglia di una boccata d’aria fresca con tutta la famiglia? Partite all’avventura con i vostri piccoli esploratori per una passeggiata divertente e creativa all’aria aperta!

? Nel cuore della magnifica foresta del Bois du Roi, intorno al misterioso Pierre Glissoire e alle brughiere della Piccardia, i bambini potranno scoprire gli alberi che vivono nella foresta. Foglie, frutti, cortecce, impareranno a osservare la natura, a riconoscerla e soprattutto a creare il proprio erbario!

Cosa prevede il programma?

una passeggiata ludico-didattica lungo i sentieri del bosco

raccogliere le foglie cadute a terra e inserirle in un quaderno

un gioco di associazione per trovare l’albero di origine di ogni foglia

un’attività originale: stampare la corteccia con la creta da modellare

disegni e collage di frutta, con la possibilità di portarne a casa alcuni

e naturalmente: scrivere i nomi degli alberi per concludere in bellezza ogni pagina dell’erbario!

? Un’attività che unisce consapevolezza della natura, creatività e osservazione, in un’atmosfera amichevole e rispettosa dell’ambiente.

attività per bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnati da un adulto (iscrizione gratuita per gli accompagnatori).

per iscriversi, cliccare sul pulsante del sito web nella sezione « Contatti »

o scrivere a contact@valois-tourisme.com

Link di registrazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZaIi8wW5N9o5RMpEx8sM79VOVoxpRQhpgPtYiQn-tK25pQ/viewform?usp=header

Espanol :

¿Le apetece respirar aire fresco con toda la familia? Lánzate a la aventura con tus pequeños exploradores en un divertido y creativo paseo al aire libre

? En el corazón del magnífico bosque del Bois du Roi, alrededor de la misteriosa Pierre Glissoire y de los páramos de Picardía, los niños podrán descubrir los árboles que viven en el bosque. Hojas, frutos, cortezas… aprenderán a observar la naturaleza, a reconocerla… ¡y sobre todo a crear su propio herbario!

¿Qué incluye el programa?

? un paseo tranquilo y educativo por los senderos del bosque

? recoger hojas caídas al suelo y pegarlas en un cuaderno

? un juego de asociación para encontrar el árbol de origen de cada hoja

? una actividad original: imprimir cortezas con plastilina

? dibujos y collages de frutas, con la posibilidad de llevarse algunas a casa

y por supuesto: ¡escribir los nombres de los árboles para terminar con estilo cada página del herbario!

? Una actividad que combina el conocimiento de la naturaleza, la creatividad y la observación, en un ambiente agradable y respetuoso con el medio ambiente.

actividad para niños de 5 a 12 años, acompañados de un adulto (inscripción gratuita para los acompañantes).

para inscribirse, pulse el botón del sitio web en la sección « Contacto

o escriba a contact@valois-tourisme.com

Enlace de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZaIi8wW5N9o5RMpEx8sM79VOVoxpRQhpgPtYiQn-tK25pQ/viewform?usp=header

