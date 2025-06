Balade à énigmes La Bourgonce 27 juin 2025 17:00

Vosges

Balade à énigmes 121 le Centre La Bourgonce Vosges

Balade à énigmes sur le thème « Sur les chemins de l’eau et de la biodiversité », balade de 6km. Son parcours, ponctué d’énigmes à résoudre, fera découvrir, de façon ludique, le cadre naturel de La Bourgonce !

Cette balade (sans inscription préalable) est accessible aux enfants à partir de 6 ans (attention chemins non accessibles aux poussettes).Tout public

121 le Centre

La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 3 29 52 65 58

English :

Enigma walk on the theme of « On the paths of water and biodiversity », a 6km walk. The route, punctuated by riddles to be solved, is a fun way to discover the natural setting of La Bourgonce!

This walk (no prior registration required) is open to children aged 6 and over (please note that the paths are not accessible to baby carriages).

German :

Rätselspaziergang zum Thema « Auf den Wegen des Wassers und der Biodiversität », 6 km langer Spaziergang. Die Strecke ist mit Rätseln gespickt, die es zu lösen gilt, um auf spielerische Weise die natürliche Umgebung von La Bourgonce zu entdecken!

Diese Wanderung (ohne vorherige Anmeldung) ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet (Achtung: Die Wege sind nicht für Kinderwagen geeignet).

Italiano :

Una passeggiata misteriosa di 6 km sul tema « Sui sentieri dell’acqua e della biodiversità ». Il percorso, costellato di indovinelli da risolvere, è un modo divertente per scoprire la natura di La Bourgonce!

Questa passeggiata (senza obbligo di iscrizione) è aperta ai bambini a partire dai 6 anni (si prega di notare che i sentieri non sono accessibili ai passeggini).

Espanol :

Un paseo misterioso de 6 km sobre el tema « Por los caminos del agua y la biodiversidad ». El recorrido, salpicado de enigmas por resolver, es una forma divertida de descubrir el entorno natural de La Bourgonce

Este paseo (sin inscripción previa) está abierto a niños a partir de 6 años (tenga en cuenta que los senderos no son accesibles para cochecitos de niños).

