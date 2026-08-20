– Balade à fleur d’étang & Parcours « Regards sur Berre d’autrefois », Chapelle Notre-Dame de Caderot, Berre-l’Étang

Informations pratiques

– Balade à fleur d’étang & Parcours « Regards sur Berre d’autrefois » 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Caderot Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la Balade à Fleurs d’Étang, un circuit de 5,5 km jalonné de tables de lecture qui vous invite à explorer les multiples facettes de la commune : ses monuments historiques, ses parcs ombragés, son patrimoine naturel et son magnifique littoral. Itinéraire enrichi des photographies du Parcours Regards sur Berre d’autrefois.

Chapelle Notre-Dame de Caderot 8 Rue Gérard Philipe, 13130 Berre-l’Étang, France Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez ou redécouvrez la Balade à Fleurs d’Étang, un circuit de 5,5 km jalonné de tables de lecture qui vous invite à explorer les multiples facettes de la commune : ses monuments historiques, ses…

©Phototyp E. Lacour