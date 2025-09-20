Balade à Fort de France | Patrimoine et architecture : Fenêtres sur le passé, portes sur l’avenir Maison des syndicats Fort-de-France

Balade à Fort de France | Patrimoine et architecture : Fenêtres sur le passé, portes sur l’avenir Maison des syndicats Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Balade à Fort de France | Patrimoine et architecture : Fenêtres sur le passé, portes sur l’avenir 20 et 21 septembre Maison des syndicats Martinique

Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, le CAUE de Martinique et la ville de Fort-de-France organisent deux balades urbaines en bus afin faire découvrir ou redécouvrir au tout public la richesse du patrimoine architectural foyalais.

Maison des syndicats 10, boulevard du général de gaulle Fort-de-France 97200 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-en-bus-jep-2025?_gl=1*egpwf5*_gcl_au*ODEwMjc5OTI0LjE3NTY0MDY0MDEuNzc4ODA5NDk3LjE3NTY0MDY0MDMuMTc1NjQwNjUxMQ..*_ga*MTcyNjQzODE4Ny4xNzU2NDA2NDAx*_ga_39H9VBFX7G*czE3NTY0MDY0MDEkbzEkZzEkdDE3NTY0MDc2NTQkajE4JGwwJGg0NzEwOTI0Mjk »}]

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, le CAUE de Martinique et la ville de Fort-de-France organisent deux balades urbaines en bus afin faire découvrir ou redécouvrir au tout la…

CAUE de Martinique