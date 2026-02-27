Balade à la bonne franquette Saint-Martial-de-Gimel

Balade à la bonne franquette

Sous la hall Saint-Martial-de-Gimel Corrèze

Avis aux amateurs de chemins et de convivialité ! Le Club des Embourbés Corréziens vous invite à une sortie semi-improvisée pour partager un bon moment ensemble. Pas de chichis, juste le plaisir de rouler et de se retrouver.

Au programme

Un petit café pour se réveiller avant le départ.

Une balade au grand air dans notre belle Corrèze.

Un pique-nique convivial le midi (pensez à vos paniers !).

Attention Pour nous organiser au mieux, merci de confirmer votre présence par téléphone.

Inscriptions & Infos 06 87 80 04 01

On vous attend nombreux pour salir un peu les pneus !

À bientôt

Le club des Embourbés Corréziens .

Sous la hall Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 04 01 lesembourbescorreze19150@yahoo.com

