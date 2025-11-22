Balade à la Carrière Jeandillon de Martres Jeandillon Martres

L’association pour la réserve naturelle géologique de Saucats La Brède vous propose une balade le long du sentier de découverte de la carrière. Vous y trouverez des trésors vieux de plusieurs dizaines d’années permettant de comprendre l’histoire géologique de notre région mais également son histoire et son milieu naturel. Gratuit, sur réservation uniquement. Enfant à partir de 7 ans. .

Jeandillon Carrière Jeandillon Martres 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98

