Balade à la Carrière Jeandillon de Martres Jeandillon Martres

Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’association pour la réserve naturelle géologique de Saucats La Brède vous propose une balade le long du sentier de découverte de la carrière. Vous y trouverez des trésors vieux de plusieurs dizaines d’années permettant de comprendre l’histoire géologique de notre région mais également son histoire et son milieu naturel. Gratuit, sur réservation uniquement. Enfant à partir de 7 ans. .
Jeandillon Carrière Jeandillon Martres 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98
