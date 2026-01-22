Balade à la découverte de Claude Monet Fresselines

Balade à la découverte de Claude Monet

Vous pensez tout connaître de Claude Monet, le maître de l’impressionnisme et auteur des célèbres nymphéas ? Cette balade le long de la Creuse vous prouvera le contraire. Entre découverte des paysages et anecdotes, l’histoire du séjour de Claude Monet à Fresselines ne manquera pas de vous amuser et de vous surprendre.

Public adulte famille (à partir de 8 ans, si accompagné)

Nombre de participants 2 minimum 10 max

Infos parcours comportant de légers dénivelés, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Inscription au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61 .

