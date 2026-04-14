Croix-Mare

Balade à la découverte de Croix-Mare

Croix-Mare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Découvrez Croix-Mare, village cauchois au patrimoine discret et riche, à l’occasion d’une balade commentée en compagnie du maire Eric CARPENTIER. Tout au long du parcours touristique récemment mis en place par la commune, vous partirez à la rencontre d’un patrimoine local souvent méconnu, avec des anecdotes historiques et des témoignages du passé, ainsi que des mentions de personnalités qui ont croisées la route de ce charmant village. .

Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

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English : Balade à la découverte de Croix-Mare

L’événement Balade à la découverte de Croix-Mare Croix-Mare a été mis à jour le 2026-04-14 par Yvetot Normandie Tourisme