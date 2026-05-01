Vieille-Toulouse

BALADE A LA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE DU GOLF CLUB DE TOULOUSE

2 Chemin de la Planho Vieille-Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le Golf Club de Toulouse organise une journée biodiversité mercredi 27 mai.

Situé à Vieille-Toulouse, le Golf Club de Toulouse vous donne rendez-vous le mercredi 27 mai à 14h pour une balade guidée et interactive sur le parcours du Golf, suivie d’un goûter offert à partir de 16h30. .

2 Chemin de la Planho Vieille-Toulouse 31320 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 45 48 contact@golfclubdetoulouse.fr

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English :

The Toulouse Golf Club is organizing a biodiversity day on Wednesday May 27.

L’événement BALADE A LA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE DU GOLF CLUB DE TOULOUSE Vieille-Toulouse a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE