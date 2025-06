Balade à la découverte de Sorde l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 5 juillet 2025 08:30

Balade à la découverte de Sorde l'Abbaye

Gratuit

Début : 2025-07-05 08:30:00

2025-07-05

Venez faire une balade d’environ 3h/3h30 dans Sorde de L’Abbaye, suivie d’un repas sous les platanes à 13h. Ouvert à tous. Date limite d’inscription 2 juillet 2025 avant midi.

Place de l’Église

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 67 40

English : Balade à la découverte de Sorde l’Abbaye

Come and enjoy a 3h/3h30 walk around Sorde de L’Abbaye, followed by a meal under the plane trees at 1pm. Open to all. Registration deadline: July 2, 2025 before noon.

German : Balade à la découverte de Sorde l’Abbaye

Machen Sie einen Spaziergang von etwa 3h/3h30 in Sorde de L’Abbaye, gefolgt von einem Essen unter den Platanen um 13h. Offen für alle. Anmeldeschluss: 2. Juli 2025 vor 12 Uhr.

Italiano :

Passeggiata di 3h/3h30 nei dintorni di Sorde de L’Abbaye, seguita da un pasto sotto i platani alle 13.00. Aperto a tutti. Termine di iscrizione: 2 luglio 2025 entro le ore 12.00.

Espanol : Balade à la découverte de Sorde l’Abbaye

Venga a disfrutar de un paseo de 3h/3h30 por Sorde de L’Abbaye, seguido de una comida bajo los plátanos a las 13h. Abierto a todos. Fecha límite de inscripción: 2 de julio de 2025 antes del mediodía.

