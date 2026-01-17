Balade à la découverte des Carrières de pierre Saint-Paul-Trois-Châteaux
Balade à la découverte des Carrières de pierre Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 15 avril 2026.
Balade à la découverte des Carrières de pierre
16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Balade à la découverte des Carrières de pierre en compagnie d’une botaniste et en partenariat avec le musée archéologique.
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16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
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English :
A walk to discover the Carrières de Pierre, accompanied by a botanist and in partnership with the archaeological museum.
L’événement Balade à la découverte des Carrières de pierre Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence