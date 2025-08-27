Balade à la découverte des chauves-souris Liffré

Balade à la découverte des chauves-souris Liffré mercredi 27 août 2025.

Balade à la découverte des chauves-souris

Etang des Maffrais Liffré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 19:30:00
fin : 2025-08-27 22:00:00

Date(s) :
2025-08-27

̀ ́ – .
Entre leurs gîtes et leurs zones de chasse en milieux ouverts et milieux forestiers, vous apprendrez notamment à connaître leur mode de vie, leurs habitats, leur biologie…

Mercredi 27 août 2025 de 19h30 à 22h
Autour des parcelles du petit étang des Maffrais
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés et une lampe (frontale ou non)
Gratuit
En partenariat avec l’ONF
Inscription obligatoire   .

Etang des Maffrais Liffré 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 61 74 21 43 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade à la découverte des chauves-souris Liffré a été mis à jour le 2025-08-15 par CDC Liffré-Cormier Communauté