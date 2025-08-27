Balade à la découverte des chauves-souris Liffré
Etang des Maffrais Liffré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-27 19:30:00
fin : 2025-08-27 22:00:00
2025-08-27
Entre leurs gîtes et leurs zones de chasse en milieux ouverts et milieux forestiers, vous apprendrez notamment à connaître leur mode de vie, leurs habitats, leur biologie…
Mercredi 27 août 2025 de 19h30 à 22h
Autour des parcelles du petit étang des Maffrais
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés et une lampe (frontale ou non)
Gratuit
En partenariat avec l’ONF
Inscription obligatoire .
Etang des Maffrais Liffré 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 61 74 21 43
