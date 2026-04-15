Balade à la découverte des Espaces Naturels Sensibles au Lac de Bonlieu Route du Lac Bonlieu

Bonlieu

Balade à la découverte des Espaces Naturels Sensibles au Lac de Bonlieu

Route du Lac Lac de Bonlieu Bonlieu Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le temps d’une escapade conviviale, découvrez autrement le site du lac de Bonlieu, ses légendes et les espèces qui le peuplent.

Que cachent les eaux du lac ? La végétation de la tourbière ? L’ombre de la forêt ? Sautez dans vos chaussures de marche et rejoignez-nous pour le savoir

A partir de 5 ans. Sur réservation auprès du CPIE du Haut-Jura, Tél 03 84 42 85 96. Rendez-vous au parking du lac. Gratuit .

Route du Lac Lac de Bonlieu Bonlieu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96

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English : Balade à la découverte des Espaces Naturels Sensibles au Lac de Bonlieu

L’événement Balade à la découverte des Espaces Naturels Sensibles au Lac de Bonlieu Bonlieu a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE