Tagolsheim

Balade à la découverte des jardins

route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Partez à la découverte des jardins de Tagolsheim et de leur biodiversité. Sur inscription.

Sabine Munsch, écojardinière, vous propose une balade commentée au cœur de la commune de Tagolsheim. Serpentons dans les ruelles fleuries et apprenons à observer et lire les jardins qui nous entourent, afin d’orienter au mieux nos pratiques autour du vivant… La matinée s’achevera par le partage dun verre de l’amitié au cœur du jardin de Sabine. .

route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50

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English :

Come explore the gardens of Tagolsheim and their biodiversity. Registration required.

L’événement Balade à la découverte des jardins Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau