Balade « à la découverte des plantes en forêt »

Steph’Ânes 19 chemin de la bougalerie Fleuriel Allier

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Laissez vous guidée par Céline « Ayla Naturel » qui partagera ses secrets et connaissances sur les plantes comestibles et médicinales.

Pour une expérience authentique, Honoré, un âne bâté vous accompagnera pour transporter vos trouvailles.

Steph’Ânes 19 chemin de la bougalerie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 22 75 10

English :

Let yourself be guided by Céline « Ayla Naturel », who will share her secrets and knowledge of edible and medicinal plants.

For an authentic experience, Honoré, a pack donkey, will accompany you to transport your finds.

German :

Lassen Sie sich von Céline « Ayla Naturel » führen, die ihre Geheimnisse und Kenntnisse über essbare und medizinische Pflanzen mit Ihnen teilt.

Für ein authentisches Erlebnis wird Sie Honoré, ein gesattelter Esel, begleiten, um Ihre Fundstücke zu transportieren.

Italiano :

Lasciatevi guidare da Céline « Ayla Naturel », che condividerà i suoi segreti e le sue conoscenze sulle piante commestibili e medicinali.

Per un’esperienza autentica, Honoré, un asino da soma, vi accompagnerà per trasportare i vostri reperti.

Espanol :

Déjese guiar por Céline « Ayla Naturel », que compartirá con usted sus secretos y conocimientos sobre plantas comestibles y medicinales.

Para vivir una experiencia auténtica, Honoré, un burro de carga, le acompañará para llevar sus hallazgos.

