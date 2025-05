Balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs usages – Maison Garonne Boé, 21 mai 2025 10:30, Boé.

Lot-et-Garonne

Balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs usages Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 10:30:00

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Qu’elles soient comestibles, médicinales ou pour tout autre usage, venez découvrir les plantes sauvages lors d’une balade le long de la forêt riveraine des bords de Garonne.

GRATUIT, places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr

Qu’elles soient comestibles, médicinales ou pour tout autre usage, venez découvrir les plantes sauvages lors d’une balade le long de la forêt riveraine des bords de Garonne.

GRATUIT, places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs usages

Whether edible, medicinal or for any other use, come and discover wild plants during a walk along the riverside forest on the banks of the Garonne.

FREE, places limited, by reservation on 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr

German : Balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs usages

Ob essbar, medizinisch oder für andere Zwecke: Entdecken Sie wilde Pflanzen bei einem Spaziergang entlang des Uferwaldes am Ufer der Garonne.

KOSTENLOS, begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich unter 05.53.98.65.61 oder maison-garonne@ville-boe.fr

Italiano :

Che siano commestibili, medicinali o utilizzate per altri scopi, venite a scoprire le piante selvatiche durante una passeggiata lungo la foresta fluviale sulle rive della Garonna.

GRATUITO, posti limitati, prenotazione obbligatoria allo 05.53.98.65.61 o a maison-garonne@ville-boe.fr

Espanol : Balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs usages

Comestibles, medicinales o de cualquier otro uso, venga a descubrir las plantas silvestres durante un paseo por el bosque de ribera a orillas del Garona.

GRATUITO, plazas limitadas, previa reserva en el 05.53.98.65.61 o en maison-garonne@ville-boe.fr

L’événement Balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs usages Boé a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Destination Agen