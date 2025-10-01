Balade à la découverte des plantes sauvages LOURDES Lourdes

Balade à la découverte des plantes sauvages

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01 20:00:00

2025-10-01

Camille, naturopathe, vous fera utiliser tous vos sens pour apprendre à reconnaître les plantes de chez nous.

Gratuit dans le cadre du festival zéro déchet 65 du 1er au 4 octobre

Inscriptions au 06 25 36 03 66 ou à camille.fourtine@club-des-six.fr

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

English :

Naturopath Camille will help you use all your senses to learn how to recognize local plants.

Free as part of the Zero Waste 65 festival, October 1 to 4

To register, call 06 25 36 03 66 or e-mail camille.fourtine@club-des-six.fr

German :

Die Naturheilpraktikerin Camille lässt Sie alle Ihre Sinne einsetzen, um zu lernen, wie man heimische Pflanzen erkennt.

Kostenlos im Rahmen des Null-Abfall-Festivals 65 vom 1. bis 4. Oktober

Anmeldungen unter 06 25 36 03 66 oder camille.fourtine@club-des-six.fr

Italiano :

La naturopata Camille vi aiuterà a usare tutti i sensi per imparare a riconoscere le piante locali.

Gratuito, nell’ambito del festival Rifiuti Zero 65, dall’1 al 4 ottobre

Per iscriversi, chiamare il numero 06 25 36 03 66 o inviare un’e-mail a camille.fourtine@club-des-six.fr

Espanol :

La naturópata Camille le ayudará a utilizar todos sus sentidos para aprender a reconocer las plantas locales.

Gratis como parte del festival Zero Waste 65 del 1 al 4 de octubre

Para inscribirse, llame al 06 25 36 03 66 o envíe un correo electrónico a camille.fourtine@club-des-six.fr

