Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem Audierne
Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem Audierne vendredi 22 mai 2026.
Audierne
Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem
Trez Goarem Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 12:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Les reptiles sont des animaux méconnus, mal compris et malheureusement souvent méprisés. Pourtant, ce sont de magnifiques créatures qui daignent qu’on s’y intéresse de plus près !
Partez à la découverte de ces surprenants animaux, de leurs habitats, de leurs modes de vie et des idées reçues qui les entourent. Une immersion nature pour apprendre à mieux connaître et protéger ces reptiles qui vivent tout près de nous.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme à Audierne.
Gratuit. .
Trez Goarem Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English : Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem
L’événement Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem Audierne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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