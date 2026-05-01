Audierne

Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem

Trez Goarem Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-22 12:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Les reptiles sont des animaux méconnus, mal compris et malheureusement souvent méprisés. Pourtant, ce sont de magnifiques créatures qui daignent qu’on s’y intéresse de plus près !

Partez à la découverte de ces surprenants animaux, de leurs habitats, de leurs modes de vie et des idées reçues qui les entourent. Une immersion nature pour apprendre à mieux connaître et protéger ces reptiles qui vivent tout près de nous.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme à Audierne.

Gratuit. .

Trez Goarem Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem

L’événement Balade à la découverte des reptiles de Trez Goarem Audierne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz