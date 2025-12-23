Balade A la découverte des secrets cachés du parc des Quatre vents Parc des Quatre Vents Marignane

Balade A la découverte des secrets cachés du parc des Quatre vents

Du samedi 7 au dimanche 8 février 2026.

A 14h. Parc des Quatre Vents Le Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre de la journée des Zones Humides 2026, l’A.P.E.M (Association pour la Protection de l’Environnement) organise une chasse aux trésors en famille, au Jaï.

Un goûter sera offert à tous les participants.

.

Parc des Quatre Vents Le Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 63 41 34 apem.marignane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Wetlands Day 2026, the A.P.E.M (Association pour la Protection de l’Environnement) is organizing a family treasure hunt at Le Jaï.

A snack will be offered to all participants.

L’événement Balade A la découverte des secrets cachés du parc des Quatre vents Marignane a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme de Marignane