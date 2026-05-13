Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons
Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons mercredi 15 juillet 2026.
Vielle-Saint-Girons
Balade à la découverte des zones humides
Parking du lac à Vielle Vielle-Saint-Girons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Balade commentée à la découverte des spécificités des zones humides, ses plantes, ses animaux en longeant les berges du lac de Léon.
Circuit d’environ 4 km. Prévoir eau, casquette et baskets.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit. .
Parking du lac à Vielle Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Balade à la découverte des zones humides
L’événement Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme
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