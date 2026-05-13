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Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons

Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons

Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons mercredi 26 août 2026.

Adresse : Parking du lac à Vielle

Ville : 40560 Vielle-Saint-Girons

Département : Landes

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Vielle-Saint-Girons

Balade à la découverte des zones humides

Parking du lac à Vielle Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Balade commentée à la découverte des spécificités des zones humides, ses plantes, ses animaux en longeant les berges du lac de Léon.
Circuit d’environ 4 km. Prévoir eau, casquette et baskets.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit.   .

Parking du lac à Vielle Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59 

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English : Balade à la découverte des zones humides

L’événement Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme

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