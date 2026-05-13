Vielle-Saint-Girons

Balade à la découverte des zones humides

Parking du lac à Vielle Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Balade commentée à la découverte des spécificités des zones humides, ses plantes, ses animaux en longeant les berges du lac de Léon.

Circuit d’environ 4 km. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit. .

Parking du lac à Vielle Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à la découverte des zones humides

L’événement Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme