Atelier Le plastique, c’est pas magique Salle des associations Saint-Paul-le-Gaultier

Atelier Le plastique, c’est pas magique

Salle des associations 12 Rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Atelier organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Le samedi 6 décembre, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à un atelier Le plastique, c’est pas magique ! à Saint-Paul-le-Gaultier !

Au travers d’un atelier, venez découvrir les méfaits que peuvent entrainer le plastique sur la biodiversité ainsi que les pollutions locales liées à ce composant du quotidien. Ensuite il s’agira de montrer aussi qu’il existe des moyens de le valoriser autrement voire de le recycler afin de limiter son coût pour l’environnement.

RDV 14h à la salle des associations à Saint-Paul-le-Gaultier.

Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .

Salle des associations 12 Rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

English :

Workshop organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

German :

Workshop, der im Rahmen des ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles organisiert wurde.

Italiano :

Workshop organizzato da ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Espanol :

Taller organizado por ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

L’événement Atelier Le plastique, c’est pas magique Saint-Paul-le-Gaultier a été mis à jour le 2025-11-07 par OT des Alpes Mancelles