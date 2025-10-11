Atelier Le plastique, c’est pas magique Salle des associations Saint-Paul-le-Gaultier
Salle des associations 12 Rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe
Atelier organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Le samedi 6 décembre, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à un atelier Le plastique, c’est pas magique ! à Saint-Paul-le-Gaultier !
Au travers d’un atelier, venez découvrir les méfaits que peuvent entrainer le plastique sur la biodiversité ainsi que les pollutions locales liées à ce composant du quotidien. Ensuite il s’agira de montrer aussi qu’il existe des moyens de le valoriser autrement voire de le recycler afin de limiter son coût pour l’environnement.
RDV 14h à la salle des associations à Saint-Paul-le-Gaultier.
Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .
Salle des associations 12 Rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33
