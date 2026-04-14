Balade à la découverte du Marais de Boistray et de sa flore – Rhône, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Georges-de-Reneins

Balade à la découverte du Marais de Boistray et de sa flore – Rhône Mercredi 13 mai, 10h00 Saint-Georges-de-Reneins Rhône

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

En compagnie d’un botaniste du CBN, venez découvrir la flore et les milieux naturels du Val de Saône à travers une balade itinérante dans le dernier grand marais du département du Rhône : le marais de Boistray.

Sortie proposée en collaboration avec le Département du Rhône et le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes.

Durée : 2 h

Tout public – limité à 15 participants.

RDV à 9h45 au 688 chemin de pâtural (https://maps.app.goo.gl/ Q6UvrQVD45Tb1MVD8)

Prévoir chaussures hautes et de préférence imperméables, et vêtements adaptés aux conditions météorologiques ; loupe de terrain.

Gratuit

Inscription obligatoire : sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda

Infos : aurelien.labroche@cbnmc.fr

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn.

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Une balade à la découverte des plantes sauvages du Marais de Boistray

A.Descheemacker