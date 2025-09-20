Balade à la découverte du patrimoine sur le Plateau du Lizon Coteaux du Lizon
Balade à la découverte du patrimoine sur le Plateau du Lizon Coteaux du Lizon samedi 20 septembre 2025.
Samedi 20 septembre à 9h.
Nous vous proposons une découverte du patrimoine local de la pierre sèche en parcourant les paysages à la recherche des murets, des citernes et autres héritages de nos anciens. En présence de Gildas Bodet (muretier, professionnel de la pierre sèche du Jura) découvrez comment ces aménagements s’imbriquent dans le cycle de l’eau et la façon dont ils peuvent encore nous rendre de précieux services dans un contexte de changement climatique. .
Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org
