Balade à la découverte du village de Corbara Corbara Corbara samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

En empruntant les sentiers du village, on part à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Corbara.

Corbara corbara Corbara 20256 Haute-Corse Corse

commune de Corbara