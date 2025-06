Balade à la Motte Parking Julien-Grujard Vesoul 11 juillet 2025 17:00

Haute-Saône

Balade à la Motte Parking Julien-Grujard 1 Rue de la Motte Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11 19:00:00

2025-07-11

2025-08-06

Partez en balade avec Christine à la découverte de la Motte, colline emblématique de Vesoul qui domine le paysage. Entre nature, histoire et panorama, laissez-vous guider à travers ce site chargé de mémoire et riche en points de vue. Deux rendez-vous sont proposés le vendredi 11 juillet et le mercredi 6 août, de 17h à 19h. .

Parking Julien-Grujard 1 Rue de la Motte

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

