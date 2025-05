BALADE à la Pleine lune des fraises – Beaubery, 11 juin 2025 07:00, Beaubery.

Rejoignez -moi!

pour EXPLORER la FORET vers la PLEINE LUNE !

??Cette pleine lune est également appelée la « Pleine Lune des Fraises ».Ce surnom était utilisé par les tribus amérindiennes algonquiennes du nord-est des États-Unis, ainsi que par les Ojibwés, les Dakotas et les Lakotas, pour signaler le mûrissement des fraises de juin prêtes à être récoltées.

???? Pour rencontrer de plus près la magie que nous offre la Nature,je vous propose une BALADE VERS LA NUIT.

QUAND le mercedi 11 JUIN de 20h à 23h

Où à BEAUBERY (71)

????Rejoignez-moi pour une version semi- nocturne du Bain de forêt vivre une expérience insolite dans les bois enveloppés de clairs obscur,dans un lieu inspirant.

Un chemin individuel et collectif vers le calme, et la confiance en soi pour apprivoiser la nuit qui s’avance.

?? La forêt se transforme « entre chien et loup »: son atmosphère évolue sans cesse…

???? Ce sera l’occasion d’écouter, d’observer et de capter ce temps où la vie diurne laisse progressivement place au monde nocturne. Attention particulière sur les sons qui évoluent, notamment les chants des oiseaux , et sur ce que nous ressentons à l’intérieur en les entendant. Les couleurs,les ombres …les clairs-obscurs.

?????? Ce sera l’occasion d’expérimenter toute une série de sens, dont l’intuition, qui prennent peu à peu le relais de la vue ,au fur et à mesure que le jour décroît.

Vous pourrez aussi admirer l’univers forestier sous les rayons de la PLEINE LUNE …

?? Sans oublier aussi l’éclosion d’une joie profonde de connexion au vivant,à la matrice…

Emotions garanties ,tout en restant dans un cadre doux et sécurisant !

Dans l’esprit des » bains de forêt » ( ou « shinrin yoku » en japonais),la marche se déroulera sur un tempo lent dans une ambiance silencieuse.

Elle sera ponctuée par des temps d’échanges et des invitations de connexion avec tout ce qui nous entoure.La séance se clôturera par une courte cérémonie du thé.

Sortie adaptée à tout public marcheur.

Tarif 25 € / Adulte . 12 € / ado (à partir de 15 ans)

??infos / inscriptions nécessaires par

– mail: magalimeneghello@gmail.com

– tel 06.20.80.08.78

– message facebook .

