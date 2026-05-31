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Balade à la Pointe du Siège, Au pied du phare de Ouistreham, Ouistreham

Balade à la Pointe du Siège, Au pied du phare de Ouistreham, Ouistreham

Balade à la Pointe du Siège, Au pied du phare de Ouistreham, Ouistreham vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Au pied du phare de Ouistreham

Adresse : Au pied du phare de Ouistreham Rue Paul-Émile Victor OUISTREHAM

Ville : 14150 Ouistreham

Département : Calvados

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Balade à la Pointe du Siège 17 juillet et 21 août Au pied du phare de Ouistreham Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:30:00+02:00 – 2026-08-21T12:30:00+02:00

Au cœur de l’Estuaire de l’Orne, la Pointe du Siège, située à Ouistreham, est un espace naturel où l’homme cohabite avec la nature. On peut y découvrir des vasières, des dunes, une plage, des prés-salés ou une pinède… L’Office de Tourisme vous propose une exploration en famille de cet espace aux multiples facettes tout en s’amusant. Fermez les yeux, touchez, sentez, tous vos sens seront mis en éveil pour découvrir la nature autrement ! Pour débuter la balade, une visite du phare permettra de prendre de la hauteur et visualiser plus facilement la Pointe.
(2-3km/2h) – Niveau 1

Au pied du phare de Ouistreham Au pied du phare de Ouistreham Rue Paul-Émile Victor OUISTREHAM Ouistreham 14150 Calvados Normandie
Fermez les yeux, touchez, sentez, tous vos sens seront mis en éveil pour découvrir la nature autrement !

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