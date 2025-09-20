Balade » À la recherche des femmes » Abbatiale Notre-Dame Belleville-en-Beaujolais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une balade guidée à la rencontre de femmes remarquables qui ont façonné notre monde, souvent dans l’ombre de l’Histoire.

Partez pour une balade commentée « À la recherche des femmes », à la découverte de figures féminines aux parcours inspirants, souvent méconnues voire oubliées. Qu’elles aient marqué l’histoire, les sciences, les arts ou d’autres domaines, ces femmes ont pourtant contribué à notre société. Cette visite invite à réfléchir à la place des femmes dans l’espace public.

Abbatiale Notre-Dame Place de l’église, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.destinationbeaujolais.com Seul vestige d’une abbaye fondée par Humbert III, Sire de Beaujeu en 1168. Édifice roman dans son ensemble. Intérieur riche : chapiteaux, consoles, clefs de voûte. Mobilier liturgique de Goudji. Rosace de 1175. Extérieurs restaurés. Classé en 1862. Parking à proximité

