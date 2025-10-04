Balade à la rencontre des associations du 10e cour de la Médiathèque Françoise Sagan Paris

Balade à la rencontre des associations du 10e cour de la Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 4 octobre 2025.

Pour clôturer cette 30e saison, en partenariat avec la Semaine Bleue, nous déambulerons dans les rues du 10e

pour visiter 4 associations : tout d’abord Cyberdanse Paris au Gymnase

Paradis (5 rue Schwartzenberg), puis le centre social et culturel Le Pari’s des faubourgs (12 rue Schwartzenberg), suivi de La Porte ouverte dans l’ancienne station de métro Saint-Martin, enfin nous serons

reçus chez France bénévolat à la nouvelle Maison de la vie associative

et citoyenne (MVAC10 – caserne Château-Landon).

Dans le cadre de la 30e saison des rencontres interculturelles du 10e, dont le thème est « Avis de Tempête », le collectif d’associations Ensemble, nous sommes le 10e vous invite balade à la rencontre de quatre associations de l’arrondissement.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit Tout public.

cour de la Médiathèque Françoise Sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

https://ensemble10.fr/2025/07/28/30e-saison-avis-de-tempete-2025/ https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme https://twitter.com/Ensemble10Paris