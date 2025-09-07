Balade à la rencontre des marmottes à Cauterets Devant l’Office de Tourisme Cauterets

Balade à la rencontre des marmottes à Cauterets Devant l'Office de Tourisme Cauterets dimanche 7 septembre 2025.

Balade à la rencontre des marmottes à Cauterets

Devant l’Office de Tourisme CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

2025-09-07

Tous les samedis. Petite balade en vallée de Cauterets à la découverte de la vie secrète de ce sympathique animal qu’est la marmotte.

Au cours de cette balade vous aurez l’occasion d’observer ce petit animal grâce à une longue-vue adaptée et d’apprendre la vie des marmottes tout au long de l’année grâce aux commentaires avisés de votre accompagnateur.

S’il n’est jamais garanti à 100% de voir l’animal, nous pouvons les observer la majorité du temps.

-Balade familiale pour tous en assez bonne forme physique et aux enfants à partir de 6-7 ans jusque 69 ans.

-Demi-journée de 3 heures dont 2h30 de balade avec 1h30 environ de marche effective et un dénivelé positif de 150 m environ.

-Réservation obligatoire.

-Sortie animée et encadrée par le Bureau montagne Caminando. .

Devant l’Office de Tourisme CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61 contact@caminando-pyrenees.com

English :

Every Saturday. Discover the secret life of the marmot in the Cauterets valley.

During this walk, you’ll have the opportunity to observe this small animal through a specially-adapted spyglass, and to learn about the life of marmots throughout the year from your guide.

While there’s never a 100% guarantee of seeing the animal, we can observe them most of the time.

German :

Jeden Samstag. Kleine Wanderung im Tal von Cauterets, um das geheime Leben dieses sympathischen Tieres, des Murmeltiers, zu entdecken.

Auf dieser Wanderung haben Sie die Gelegenheit, dieses kleine Tier mithilfe eines geeigneten Fernrohrs zu beobachten und dank der sachkundigen Kommentare Ihres Begleiters etwas über das Leben der Murmeltiere im Laufe des Jahres zu erfahren.

Auch wenn es nie eine hundertprozentige Garantie gibt, das Tier zu sehen, können wir es doch die meiste Zeit beobachten.

Italiano :

Ogni sabato. Una breve passeggiata nella valle di Cauterets per scoprire la vita segreta di questo simpatico animale, la marmotta.

Durante questa passeggiata, avrete la possibilità di osservare questo piccolo animale attraverso un telescopio appositamente adattato e di conoscere la vita delle marmotte durante l’anno grazie ai commenti informati della vostra guida.

Anche se non c’è mai una garanzia al 100% di vedere l’animale, è possibile osservarlo nella maggior parte dei casi.

Espanol :

Todos los sábados. Un pequeño paseo por el valle de Cauterets para descubrir la vida secreta de este simpático animal, la marmota.

Durante este paseo, tendrá la oportunidad de observar a este pequeño animal a través de un telescopio especialmente adaptado y aprenderá sobre la vida de las marmotas a lo largo del año gracias a los comentarios informados de su guía.

Aunque nunca hay una garantía del 100% de ver al animal, podemos observarlas la mayor parte del tiempo.

