Balade à la rencontre du canal de Bohère, Canal de Bohère, Clara-Villerach

Informations pratiques

Balade à la rencontre du canal de Bohère Dimanche 20 septembre, 08h30 Canal de Bohère Pyrénées-Orientales

Accès gratuit aux animations et projections. La balade à la découverte du canal de Bohère est proposée sur inscription. Prévoir une tenue adaptée à la marche. Déjeuner facultatif : 20 € par personne, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le canal de Bohère se dévoile sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

La journée débutera par une balade à la découverte du canal, de son tracé, de ses ouvrages et des paysages qu’il a façonnés. L’après-midi sera consacré à des regards croisés sur son histoire, sa fragilité et son avenir, avec la projection du film Aigua va a mar, suivie d’échanges avec des géographes, le Syndicat intercommunal du canal de Bohère, l’association Charles Flahault et le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. La projection du film La vie descend de la montagne, réalisé pour l’association de sauvegarde du canal, prolongera cette réflexion.

Entre découverte sur le terrain, films, témoignages et échanges, cette journée invite à mieux comprendre ce patrimoine hydraulique remarquable et à réfléchir collectivement aux moyens de raviver sa mémoire, de résister à sa disparition et de réimaginer son avenir.

Canal de Bohère 510 route de Villerach 66500 Clara-Villerach Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 0616332244 Construit entre 1864 et 1881, le canal de Bohère constitue un ouvrage majeur du patrimoine hydraulique du Conflent. Sur près de 42 kilomètres, il a permis d’acheminer l’eau de la Têt jusqu’aux terres agricoles, notamment celles de Clara-Villerach, grâce à de nombreux ouvrages d’art.

Fragilisé par le temps, les crues et l’évolution des usages agricoles, ce patrimoine témoigne d’une histoire collective profondément liée au partage de l’eau. Raviver sa mémoire, résister à sa disparition et réimaginer son avenir, c’est préserver un héritage précieux et transmettre aux générations futures l’histoire d’un territoire façonné par l’eau. Parking du Gîte Auberge du Canigou

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le canal de Bohère se dévoile sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

©commune-de-Clara-Villerach